Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин запретил пересылать по почте некоторые документы, скоропортящиеся продукты и валюту, - они будут подлежать изъятию

Правительство запретило пересылать пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней, а также документы в международных почтовых отправлениях – за некоторыми исключениями.

Нужен ли Украине специальный инспектор от США для надзора и контроля, - NYT

Некоторые республиканцы настаивают на назначении специального генерального инспектора для Украины, по примеру офиса, созданного для Афганистана, - New York Times.

Имущество ликвидированного Окружного админсуда Киева передадут ВККС

Еще часть оборудования передадут Киевскому окружному административному суду.

Прогресс Украины в судебной реформе поразителен, — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Несмотря на впечатляющий, по ее словам, прогресс в судебной реформе, Анналена Бербок призвала Украину делать больше для борьбы с коррупцией.

Верховный Суд отказал матери в предоставлении ее ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий – самого факта отнесения города Сватово к территории АТО недостаточно

Верховный Суд подчеркнул, что отнесение города Сватово Луганской области к территориям, на которых осуществлялась АТО, без проведения на этой территории военных действий или вооруженных конфликтов, не является достаточным законным основанием или условием для предоставления ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

  1. В Украине

День танкистов в Украине получил другое название и дату празднования

09:57, 10 сентября 2023
Зеленский отменил в Украине День танкистов и основал новый профессиональный праздник – День танковых войск.
День танкистов в Украине получил другое название и дату празднования
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ «О Дне танкистов», согласно которому этот праздник отмечался во второе воскресенье сентября. Вместо него в Украине установлен День танковых войск, который будет отмечаться 14 сентября. Об этом говорится в указе №574/2023.

Глава государства объяснил решение необходимостью почтить мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало новых военных традиций.

«1. Установить в Украине День танковых войск, который отмечать каждый год 14 сентября.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 29 августа 1997 года № 922/97 «О Дне танкистов».

3. Настоящий Указ вступает в силу дня его опубликования», - говорится в тексте указа.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления с Днем физической культуры и Днем украинского кино заявил, что поручил Правительству и соответствующим государственным институтам пересмотреть и обновить всю систему государственных праздников и дней памяти, чтобы избежать советских совпадений.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду