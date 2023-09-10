День танкистов в Украине получил другое название и дату празднования

Зеленский отменил в Украине День танкистов и основал новый профессиональный праздник – День танковых войск.

Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ «О Дне танкистов», согласно которому этот праздник отмечался во второе воскресенье сентября. Вместо него в Украине установлен День танковых войск, который будет отмечаться 14 сентября. Об этом говорится в указе №574/2023.

Глава государства объяснил решение необходимостью почтить мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало новых военных традиций.

«1. Установить в Украине День танковых войск, который отмечать каждый год 14 сентября.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 29 августа 1997 года № 922/97 «О Дне танкистов».

3. Настоящий Указ вступает в силу дня его опубликования», - говорится в тексте указа.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления с Днем физической культуры и Днем украинского кино заявил, что поручил Правительству и соответствующим государственным институтам пересмотреть и обновить всю систему государственных праздников и дней памяти, чтобы избежать советских совпадений.

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