10 сентября: какой сегодня праздник и главные события

10 сентября в Украине празднуют День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Фото: homeprintables.com

В воскресенье, 10 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 сентября в Украине празднуют День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Извлекать нефть в промышленных масштабах в нашей стране начали еще в XVIII веке, а уже в начале XX века на закарпатских месторождениях добывалось около 2 млн. тонн нефти.

А еще 10 сентября Всемирный день журавля. Праздник приходится на второе воскресенье сентября и популярен во многих странах мира. Его главная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание мира к тем проблемам и трудностям, с которыми сталкиваются эти грациозные птицы. По статистическим данным, они сейчас находятся на грани исчезновения, а потому нужно делать все, чтобы сохранить на нашей планете популяцию журавлей. Праздник впервые отпраздновали в США в 2002 году. Ученые делали все, чтобы сохранить один из видов американского журавля, находившегося в то время под угрозой исчезновения. Дата, когда выводок американского журавля был спасен, стал очень важным в экологическом обществе.

10 сентября День памяти жертв фашизма. Дата была создана в 1962 году, а число было выбрано не случайно. Именно в сентябре мир вспоминает два важных события, связанных с Второй мировой войной – ее начало и завершение. В эту дату вспоминают солдат разных национальностей, мирных жителей, не выживших во время бомбежек или умерших от болезней, вызванных Второй мировой войной. Украина является одной из тех стран, которые понесли наибольшие потери.

Также 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. Дата была установлена в 2003 году по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств. Основной ее целью является обращение внимания общества и власти к этой важной проблеме. По словам директора ВОЗ, трагедию можно предупредить. По статистике ВОЗ от самоубийств гибнет гораздо больше людей в мире, чем от вооруженных конфликтов или войн.

А еще 10 сентября Международный день гинекологического здоровья. Праздник положил начало в 2001 году Кэт Меззилла, которая излечилась от онкологического заболевания влагалища и решила поддерживать всех женщин, которые столкнулись с похожей проблемой. Цель праздника – повышать осведомленность людей о гинекологических проблемах и обращать внимание властей стран мира на значимость женского здоровья для будущего нации.

Какой сегодня церковный праздник

10 сентября в церковном календаре – день памяти святителей Петра и Павла. Они были епископами Никейскими, жившими в IX веке и пострадавшими за веру во Христа во времена правления царя Льва Исаверянина. Святой Петр защищал истину веру от иконоборцев, ставших очень распространенными в то время. Достоверно известно, что ему написал четыре письма святой Феодор Студит. К сожалению, о жизни Павла, исповедовавшего христианство в Никее, не сохранилось никаких сведений.

Календарь важных событий за 10 сентября:

1919 год — на Парижской мирной конференции заключают Сен-Жерменский договор, признающий право Румынии на Буковину, Чехословакии — на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией, Австро-Венгрия прекращает свое существование;

1920 год — принимают конституцию Австрийской Республики, согласно которой страна становится "союзным государством" с правами широкой автономии;

1941 год – в тюрьмах Киева советскими спецслужбами без приговора суда расстреляли всех заключенных;

1943 год — возле села Новый Загоров бойцы УПА дают бой превосходящим силам немцев;

1989 год — Венгрия открывает свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменует первый прорыв "берлинской стены";

1993 год — Кабинет Министров Украины принимает постановление "Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах";

2001 год — массовое отравление метанолом в Пярну (Эстония), которое приводит к гибели 68 человек.

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