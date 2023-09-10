10 вересня: яке сьогодні свято та головні події

10 вересня в Україні святкують День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Фото: homeprintables.com

У неділю, 10 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 вересня в Україні святкують День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Видобувати нафту в промислових масштабах в нашій країні почали ще в XVIII столітті, а вже на початку XX століття на закарпатських родовищах видобували близько 2 млн. тон нафти.

А ще 10 вересня Всесвітній день журавля. Свято припадає на другу неділю вересня і є популярним в багатьох країнах світу. Його головна мета полягає в тому, щоб привернути увагу світу до тих проблем і труднощів, з якими стикаються ці граціозні птахи. За статистичними даними вони наразі перебувають на межі зникнення, а тому потрібно робити все, щоб зберегти на нашій планеті популяцію журавлів. Свято вперше відсвяткували в США 2002 року. Вчені робили все, щоб зберегти один з видів американського журавля, який в той час перебував під загрозою зникнення. Дата, коли виводок американського журавля було врятовано, стала дуже важливою в екологічному суспільстві.

10 вересня День вшанування пам'яті жертв фашизму. Дата була створена 1962 року, а число вибрали не випадково. Саме у вересні світ згадує дві важливі події, які пов'язані з Другою світовою війною — її початок та завершення. В цю дату згадують солдат різних національностей, мирних мешканців, які не вижили під час бомбардувань чи померли від хвороб, спричинених Другою світовою війною. Україна є однією з тих країн, які зазнали найбільших втрат.

Також 10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам. Дата була встановлена 2003 року за ініціативи Міжнародної асоціації щодо запобіганню самогубств. Основною її метою є звернення уваги суспільства і влади на цю важливу проблему. За словами директора ВООЗ трагедію можна попередити. За статистикою ВООЗ від самогубств гине набагато більше людей в світі, ніж від збройних конфліктів чи воєн.

А ще 10 вересня Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Свято започаткувала 2001 року Кет Меззілла, яка вилікувалася від онкологічного захворювання піхви і вирішила підтримувати всіх жінок, які стикнулися зі схожою проблемою. Мета свята — підвищувати обізнанність людей щодо гінекологічних проблем і звертати увагу влади країн світу на значущість жіночого здоров'я для майбутнього нації.

Яке сьогодні церковне свято

10 вересня в церковному календарі – день пам’яті святителів Петра і Павла. Вони були єпископами Нікейськими, які жили у IX столітті і постраждали за віру в Христа за часів правління царя Лева Ісаверяніна. Святий Петро захищав істину віру від іконоборців, які стали дуже поширеними в той час. Достеменно відомо, що йому написав чотири листи святий Феодор Студит. На жаль, про життя Павла, який сповідував християнство в Нікеї не збереглося жодних відомостей.

Календар важливих подій за 10 вересня:

1919 рік — на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, який визнаває право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною, Австро-Угорщина припиняє своє існування;

1920 рік — приймають конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стає "союзною державою" з правами широкої автономії;

1941 рік — у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляли всіх в'язнів;

1943 рік — біля села Новий Загорів бійці УПА дають бій переважаючим силам німців;

1989 рік — Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменовує перший прорив "берлінської стіни";

1993 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках";

2001 рік — масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб.

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