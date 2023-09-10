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День танкістів в Україні отримав іншу назву і дату святкування

09:57, 10 вересня 2023
Зеленський скасував в Україні День танкістів і заснував нове професійне свято – День танкових військ.
День танкістів в Україні отримав іншу назву і дату святкування
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Президент України Володимир Зеленський визнав таким, що втратив чинність указ «Про День танкістів», згідно з яким це свято відзначався у другу неділю вересня. Замість нього в Україні встановлено День танкових військ, який відзначатиметься 14 вересня. Про це йдеться в указі №574/2023.

Глава держави пояснив рішення необхідністю вшанувати мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткуванням нових військових традицій.

«1. Установити в Україні День танкових військ, який відзначати щороку 14 вересня.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 29 серпня 1997 року № 922/97 "Про День танкістів".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», - йдеться у тексту указу.

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час привітання з Днем фізичної культури та Днем українського кіно заявив, що доручив Уряду та відповідним державним інституціям переглянути та оновити всю систему державних свят та днів пам’яті, аби уникнути радянських збігів.

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