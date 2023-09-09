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  1. В Україні

Дати професійних і державних свят можуть змінити: Зеленський дав доручення

15:47, 9 вересня 2023
Зеленський заявив про безліч несумісних збігів святкувань та відсутність багатьох пам’ятних дат у державному календарі.
Дати професійних і державних свят можуть змінити: Зеленський дав доручення
Джерело фото: Офіс Президента
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Президент України Володимир Зеленський під час привітання з Днем фізичної культури та Днем українського кіно заявив, що доручив Уряду та відповідним державним інституціям переглянути та оновити всю систему державних свят та днів пам’яті, аби уникнути радянських збігів.

«Я доручив Уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю систему державної уваги й оновити її – справедливо і логічно», – сказав Зеленський.

У другу суботу вересня в Україні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти – це День фізичної культури і спорту та День українського кіно. І подібних збігів у надто багато.

«Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів. Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами», – зазначив Президент

Крім того, за його словами є багато днів пам’яті та днів українських здобутків, яких і досі нема в календарі.

«Деякі надзвичайно важливі дні памʼяті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі. Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків», – додав Зеленський.

Раніше Зеленський затвердив перенесення Днів української писемності, козацтва та усиновлення.

Крім того, Зеленський підписав закон про перенесення Різдва та інших свят.

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