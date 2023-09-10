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Атака дронами на Киевскую область: в ОВА заявили о повреждении домов, учебных заведений и сельсовета

10:37, 10 сентября 2023
В результате атаки врага также в одном из районов поврежден инфраструктурный объект.
Атака дронами на Киевскую область: в ОВА заявили о повреждении домов, учебных заведений и сельсовета
Фото: tsn.ua
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В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Киевскую область из беспилотников. Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Facebook.

В результате атаки врага в одном из районов области поврежден инфраструктурный объект, жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Взрывной волной в одном из районов области повреждены восемь частных домов: выбиты окна, двери, иссечены фасады и кровли. Специалисты устраняют последствия.

Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. В другом обществе пострадал учебно-реабилитационный центр.

Также возникло возгорание лесной подстилки – пожарные тушат пожар. В настоящее время оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября российские оккупационные войска атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами типа Shahed.

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