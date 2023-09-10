Сбежал по дороге в воинскую часть: перед судом предстанет уклонист

Мужчина самовольно покинул транспортное средство, осуществлявшее перевозку военнослужащих в воинскую часть.

В Черкасской области направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины, который уклонился от призыва на военную службу.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчина, будучи пригодным для прохождения службы в рядах ВСУ, получил повестку о отправке и прохождении военной службы.

«В дальнейшем призывник, явившись в Черкасский РТЦК и СП, самовольно оставил транспортное средство, которое осуществляло перевозку военнослужащих в воинскую часть, и скрылось в неизвестном направлении, избежав призыва за мобилизацией», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что санкцией указанной статьи Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее правоохранители собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации.

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