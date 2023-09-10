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  1. Общество

Пенсии за выслугу лет военным: ПФ напомнил об особенностях назначения выплат

11:38, 10 сентября 2023
В Пенсионном фонде отметили, что минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.
Пенсии за выслугу лет военным: ПФ напомнил об особенностях назначения выплат
Фото: 24tv.ua
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при увольнении с военной службы:

- независимо от возраста, если на день увольнения у них не менее 25 календарных лет выслуги;

- в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размеры пенсий определяются в соответствии со статьей 13 Закона № 2262-ХII: от 50% (уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм их денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги. Денежное обеспечение определяется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 17.07.1992 No 393 «О порядке исчисления выслуг лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей и приравненных к ним лиц».

Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Ранее Пенсионный фонд Украины разъяснил вопрос назначения пенсии по инвалидности военнослужащим.

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