Неожиданный подарок от природы: 7-летняя девочка нашла бриллиант на свой день рождения

Вес найденного в парке бриллианта составляет 2,95 карата.

Фото: facebook.com/StateParksofArkansas

В американском государственном парке Crater of Diamonds в Арканзасе 7-летняя девочка во время путешествия на день рождения случайно нашла бриллиант весом 2,95 карата. Об этом сообщил парк на своей странице в Facebook.

Девочка прогуливалась парком со своей семьей в день ее рождения – ей исполнилось 7 лет.

Во врем прогулки ребенок обнаружил бриллиант в северной зоне парка. По словам официальных лиц, бриллиант золотисто-коричневого цвета имеет размер зеленой горошины.

В пресс-службе парка отмечают, что это второй по размеру алмаз, который в этом году обнаружили посетители Crater of Diamonds, поскольку его вес составляет 2,95 карата. Лидерство принадлежит выявленному в марте коричневому бриллианту весом 3,29 карата.

Ранее сообщалось, что в голландском поселке активизировались кладоискатели.

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