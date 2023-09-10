В ТЦК объяснили, как работают патрули для вручения повесток

На улицах городов работают патрули, в состав которых входят полицейские и военные – они раздают повестки и проводят разъяснительную работу.

Фото: ochevydets.te.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а для вручения повесток работают патрули, состоящие из военных и представителей полиции. О работе таких патрулей рассказал в интервью изданию «Кременчугский ТелеграфЪ» начальник Кременчугского районного ТЦК и СП полковник Роман Сушко.

«Было распоряжение начальника областного ТЦК по поводу патрулирования. Для выполнения этой задачи к нам были направлены полицейские. Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают», — объяснил он.

По словам начальника ТЦК, патруль приходит к военнообязанным с целью оповещения, если те не приходят самостоятельно. Однако задача патрульных не ограничивается вручением повестки, они должны объяснять украинцам, что в случае наличия отсрочки те должны предоставить данные в ТЦК.

«Отмечу, что в составе этих патрулей есть военные, которые прошли горнило войны, или имеют заключение ВВК об ограниченной пригодности к прохождению военной службы», — сказал Сушко.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине необходимо урегулировать вопрос «ограниченно пригодных» к военной службе.

Напомним, Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Кроме того, Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения.

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