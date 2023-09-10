Футболист сборной Англии закончил интервью фразой «Слава Украине!»

После игры полузащитник Деклан Райс, отыгравший полный матч, отметил уровень украинской сборной.

Источник фото: УАФ

Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс поддержал нашу страну после игры во Вроцлаве. Футболист «Арсенала» закончил свое послематчевое интервью фразой «Слава Украине!».

После игры полузащитник Деклан Райс, отыгравший полный матч, отметил уровень украинской сборной, пишет «Суспильне Спорт».

«На самом деле [сборная Украины] не удивила. Украина очень хорошая команда, они показали это сегодня: классно сыграли и защищались. И матч на «Уэмбли», и здесь», - сказал он.

Как мы ранее писали, в субботу, 9 сентября, во Вроцлаве сборная Украины по футболу сыграла со сборной Англии в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч завершился со счетом 1:1.

Следующий поединок украинцы проведут против Италии во вторник, 12 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.