Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.

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Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Це рішення серед іншого дозволяє польській державній Корпорації страхування KUKE надавати ефективнішу допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України, пояснили у Мінекономіки.

«Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні. І як наслідок це сприятиме залученню більшої кількості інвестицій та входженню в український приватний сектор нових гравців», — зазначила Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу. Як пояснили у Мінекономіки, по суті цим законом Польща створила програму відновлення України за участю польського бізнесу.

Програма передбачає три пункти:

Безпечна торгівля з Україною.

Страхування охоплює широкий спектр ризиків, зокрема захищає польські компанії від збитків, спричинених несплатою за поставлені товари чи надані послуги. А також включає перестрахування транспортного страхування та гарантію, що захищає банки, які видають акредитиви.

Підтримка інвестицій польських компаній

Підтримка підприємців у фінансуванні інвестицій, реалізованих у Польщі для експорту в Україну і не лише. А також тих інвестицій, які будуть реалізовані безпосередньо в Україні. Особливо йдеться про нові проєкти поглинання та придбання.

Підтримка розвитку України

Забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, які реалізуються польськими чи іноземними підприємцями для інвесторів з України (приватних та державних).

«Серед нових рішень — здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку. В основному це стосуватиметься перестрахування транспортних ризиків у комерційних страховиків (зокрема каско та страхування відповідальності перед третіми особами). Завдяки цьому польські підприємці зможуть здійснювати перевезення в Україну та брати участь у процесі реконструкції», - пояснюють у Мінекономіки.

Новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.

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