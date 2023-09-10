Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
МЗС розпочало процедуру формування Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ

МЗС уже звернулося з відповідними листами до міжнародних організацій, щоб вони подали кандидатури до Дорадчої групи експертів, яка буде займатися добором майбутніх суддів Конституційного Суду України.

Солом’янський райсуд Києва тимчасово отримав двох суддів

Судді Олександр Воронкін та Сніжана Степанова рік будуть здійснювати правосуддя у столиці.

Виконавчі листи тепер можна пред’являти до виконання в електронній формі, — ДСА

Завдяки цьому в ДСА обіцяють миттєве потрапляння виконавчого документа до відділу ДВС чи приватного виконавця.

Кандидати на посаду голови Судової охорони розповіли конкурсній комісії про скандали, війни компромату та управлінський хаос у ССО

Тиск, інтриги та проблеми в управлінні: про що Конкурсній комісії розповіли кандидати на посаду голови Служби судової охорони.

«Схоже на цілеспрямовану атаку»: Давид Арахамія та Михайло Федоров назвали маніпуляцією дослідження про те, що 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію

Давид Арахамія та Михайло Федоров вважають маніпуляцією результати дослідження Фонду імені Ілька Кучеріва про те, що майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію, а Руслан Стефанчук заявив, що цим «хтось хоче вбити клин між українцями».

  1. В Україні

Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

15:09, 10 вересня 2023
Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.
Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України
Джерело фото: GETTY IMAGES
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Це рішення серед іншого дозволяє польській державній Корпорації страхування KUKE надавати ефективнішу допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України, пояснили у Мінекономіки.

«Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні. І як наслідок це сприятиме залученню більшої кількості інвестицій та входженню в український приватний сектор нових гравців», — зазначила Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу. Як пояснили у Мінекономіки, по суті цим законом Польща створила програму відновлення України за участю польського бізнесу. 

Програма передбачає три пункти:

  • Безпечна торгівля з Україною.

Страхування охоплює широкий спектр ризиків, зокрема захищає польські компанії від збитків, спричинених несплатою за поставлені товари чи надані послуги. А також включає перестрахування транспортного страхування та гарантію, що захищає банки, які видають акредитиви.

  • Підтримка інвестицій польських компаній

Підтримка підприємців у фінансуванні інвестицій, реалізованих у Польщі для експорту в Україну і не лише. А також тих інвестицій, які будуть реалізовані безпосередньо в Україні. Особливо йдеться про нові проєкти поглинання та придбання.

  • Підтримка розвитку України

Забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, які реалізуються польськими чи іноземними підприємцями для інвесторів з України (приватних та державних).

«Серед нових рішень — здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку. В основному це стосуватиметься перестрахування транспортних ризиків у комерційних страховиків (зокрема каско та страхування відповідальності перед третіми особами). Завдяки цьому польські підприємці зможуть здійснювати перевезення в Україну та брати участь у процесі реконструкції», - пояснюють у Мінекономіки.

Новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями.  Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду