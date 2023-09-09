Разрушительное землетрясение в Марокко: уже больше тысячи погибших

Ранения получили 1204 человека, среди них 721 - в тяжелом состоянии, спасательная операция продолжается.

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В Марокко мощное землетрясение унесло жизни уже более тысячи человек, еще сотни получили ранения. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горах Высокого Атласа.

По данным Al-Arabiya, число жертв в результате землетрясения возросло до 1037. Ранения получили 1204 человека, среди них 721 - в тяжелом состоянии. Эти данные могут измениться, поскольку спасательная операция продолжается.

Землетрясение также ощущалось в соседнем Алжире, где, по сообщению алжирской гражданской обороны, оно не повлекло никаких разрушений или жертв.

Геологическая служба США говорит, что это было самое смертоносное землетрясение в Марокко с 1960 года. Тогда погибли более 12 тысяч человек.

Министерство внутренних дел заявило, что власти "мобилизовали все необходимые ресурсы, чтобы помочь пострадавшим районам".

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