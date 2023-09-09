Нидерланды готовят сотни новых мест для украинских беженцев

В Нидерландах заявляют, что поток украинских беженцев не прекращается, поэтому власти готовят новые места.

Нидерландские муниципалитеты организуют сотни дополнительных мест для приема беженцев из Украины в ближайшие недели. Решение было принято по итогам консультаций между Государственным секретарем Министерства юстиции и безопасности Эриком Ван дер Бургом и Советом безопасности страны, – сообщает De Telegraaf.

В 25 регионах попросили увеличить количество мест для приема беженцев до 90 тысяч в течение ближайших недель, а затем – до 97 тысяч. По итогам договоренности муниципалитеты согласились сделать все возможное, чтобы это произошло.

На прошлой неделе мэры городов пообещали во время заседания Совета безопасности создать 90 тысяч мест для убежища. Сейчас их более 81 тыс. Но потом председатель Совета Безопасности Воутер Колфф сказал, что уже предположил, что понадобится больше убежищ.

Поток беженцев из Украины не прекращается, говорится в письме госсекретаря. И «не похоже, что это изменится в краткосрочной перспективе». Ожидается, что до конца этого года украинских беженцев будет более 104 400 человек. Некоторые украинцы остаются у частных лиц.

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