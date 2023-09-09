Нідерланди готують сотні нових місць для українських біженців

В Нідерландах заявляють, що потік українських біженців не припиняється, тож влада готує нові місця.

Нідерландські муніципалітети організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України в найближчі тижні. Рішення було ухвалено за підсумками консультацій між Державним секретарем Міністерства юстиції та безпеки Еріком Ван дер Бургом та Радою безпеки країни, – повідомляє De Telegraaf.

У 25 регіонах попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом – до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, щоб це сталося.

Минулого тижня мери міст пообіцяли під час засідання Ради безпеки створити 90 тисяч місць для притулку. Нині їх понад 81 тис. Але потім голова Ради Безпеки Воутер Колфф сказав, що вже припустив, що знадобиться більше притулків.

Потік біженців з України не припиняється, йдеться в листі держсекретаря. І «не схоже, що це зміниться в короткостроковій перспективі». Очікується, що до кінця цього року українських біженців буде понад 104 400 осіб. Деякі українці залишаються у приватних осіб.

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