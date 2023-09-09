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  1. Суспільство

Україна – Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

16:40, 9 вересня 2023
Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Україна – Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024
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У суботу, 9 вересня, у Вроцлаві на стадіоні Тарчинський-Арена збірна України з футболу зустрінеться з командою Англії у матчі відбору на Євро-2024 у групі С. 

Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Станом на зараз збірна Англії очолює турнірну таблицю групи С, маючи в активі 12 очок за підсумками чотирьох матчів. Слідом розташувалася збірна України (6 очок у трьох матчах) та команда Італії (3 очки у двох матчах).

Поєдинок в прямому етері можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:00. Водночас у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV гру покажуть місцеві телеканали "Суспільного".

Трансляція матчу на MEGOGO розпочнеться з експертної студії. Старт програми о 18:00. Прокоментують гру Роман Бебех і Вадим Скічко.

Для української збірної це буде четвертий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

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