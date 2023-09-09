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Украина – Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024

16:40, 9 сентября 2023
Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
Украина – Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024
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В субботу, 9 сентября, во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский-Арена" сборная Украины по футболу встретится с командой Англии в матче отбора на Евро-2024 в группе С.

Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

На данный момент сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе 12 очков по итогам четырех матчей. Следом расположилась сборная Украины (6 очков в трех матчах) и команда Италии (3 очка в двух матчах).

Поединок в прямом эфире можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки).  В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру покажут местные телеканалы "Суспильного".

Трансляция матча на MEGOGO начнется с экспертной студии. Старт программы в 18.00. Прокомментируют игру Роман Бебех и Вадим Скичко.

Для украинской сборной это будет четвёртый матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

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