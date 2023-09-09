ИИ может создать опасный вирус, – экс-руководитель Google

Экс-руководитель Google выразил обеспокоенность относительно чрезмерного использования ИИ.

Источник фото: PaySpace Magazine

Использование искусственного интеллекта должно быть ограничено, поскольку неограниченное использование искусственного интеллекта несет потенциальный риск создания опасного вируса, который может выйти из-под контроля, – сообщил пионер ИИ и бывший руководитель Google Мустафа Сулейман, пишет Futurism.

«Худший сценарий заключается в том, что люди будут экспериментировать с патогенами, сконструированными синтетическими патогенами, которые могут случайно или намеренно стать более заразными», – сказал Сулейман.

Он подчеркнул, что научное сообщество должно быть осторожным и ограничить доступ к мощным инструментам искусственного интеллекта, чтобы избежать возможных последствий, связанных с созданием опасных систем или вирусов, которые могут выйти из-под контроля.

«Мы должны ограничить, кто может использовать программное обеспечение ИИ, облачные системы и даже некоторые биологические материалы», – подчеркнул он.

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