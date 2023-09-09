Прятались от ракет: украинский фильм о мальчике из Харькова получил награду

Фильм о мальчике из Харькова, который прятался от российских ракет в метро, получил награду Europa Cinemas Label Award.

Источник фото: Arthouse Traffic

На 80-м Венецианском кинофестивале фильм «Фотофобия», который рассказывает о жизни харьковчан в метро и был создан в сотрудничестве Украины со Словакией и Чехией, получил престижную награду, – сообщает пресс-служба фестиваля.

Эта лента, рассказывающая историю мальчика, который прятался от российских ракет в метро Харькова, получила награду Europa Cinemas Label Award.

Отмечается, что фильм, созданный режиссерами Иваном Остроховским и Паволом Пекарчиком, был представлен в рамках программы Giornate degli Autori. Продюсером этого произведения выступил Денис Иванов из компании «Артхаус Трафик».

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