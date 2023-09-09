Лидеры G20 согласовали совместную декларацию с упоминанием о войне в Украине: главные тезисы

В документе отмечается, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

В субботу, 9 сентября, на саммите G20 согласовали совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны рф против Украины. Об этом сообщает Reuters.

"Благодаря упорной работе всех команд мы добились консенсуса по поводу Декларации саммита лидеров G20. Я объявляю о принятии этой декларации", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Среди стран, входящих в G20, очень отличаются позиции в вопросе войны россии против Украины: государства Запада выступают за более решительное осуждение россии, тогда как страны Глобального юга хотят большего фокуса на экономических вопросах.

В декларации лидеры стран-членов G20 призвали к прекращению войны в Украине. Они также выразили обеспокоенность по поводу роста цен на продовольствие и энергию, вызванные войной.

Лидеры G20 высоко оценили усилия Турции и ООН по созданию механизма обеспечения безопасного экспорта продовольствия из Украины.

Они также призывали к полной, своевременной и эффективной реализации этого механизма.

Участники повторили свои национальные позиции по войне в Украине и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Лидеры G20 признали, что война в Украине имеет значительные последствия для глобальной экономики, в частности, для продовольственной и энергетической безопасности, цепей поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.

Участники саммита призвали к прекращению военных разрушений или других нападений на соответствующую инфраструктуру.

Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы международного права, в том числе территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность. Они также выразили обеспокоенность по поводу неблагоприятного влияния конфликтов на безопасность гражданского населения.

Среди прочего в документе отмечается, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

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