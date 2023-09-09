Ховалися від ракет: український фільм про хлопчика з Харкова отримав нагороду

Фільм про хлопчика з Харкова, який ховався від російських ракет в метро, отримав нагороду Europa Cinemas Label Award.

Джерело фото: Arthouse Traffic

На 80-му Венеціанському кінофестивалі фільм «Фотофобія», який розповідає про життя харків'ян у метро та був створений у співпраці України зі Словаччиною та Чехією, отримав престижну нагороду, – повідомляє пресслужба фестивалю.

Ця стрічка, що розповідає історію хлопчика, що ховався від російських ракет у метро Харкова, отримала нагороду Europa Cinemas Label Award.

Зазначається, що фільм, створений режисерами Іваном Остроховським і Паволом Пекарчиком, був представлений в рамках програми Giornate degli Autori. Продюсером цього твору виступив Денис Іванов з компанії «Артхаус Трафік».

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