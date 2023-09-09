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  1. У світі

ШІ може створити небезпечний вірус, – екскерівник Google

22:48, 9 вересня 2023
Екскерівник Google висловив занепокоєння щодо надмірного використання ШІ.
ШІ може створити небезпечний вірус, – екскерівник Google
Джерело фото: PaySpace Magazine
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Використання штучного інтелекту повинно бути обмежено, оскільки необмежене використання штучного інтелекту несе потенційний ризик створення небезпечного вірусу, який може вийти з-під контролю, – повідомив піонер ШІ та колишній керівник Google Мустафа Сулейман, пише Futurism.

«Найгірший сценарій полягає в тому, що люди будуть експериментувати з патогенами, сконструйованими синтетичними патогенами, які можуть випадково або навмисно стати більш заразними», – сказав Сулейман.

Він підкреслив, що наукова спільнота має бути обережною та обмежити доступ до потужних інструментів штучного інтелекту, щоб уникнути можливих наслідків, пов'язаних зі створенням небезпечних систем або вірусів, які можуть втекти з-під контролю.

«Ми повинні обмежити, хто може використовувати програмне забезпечення ШІ, хмарні системи і навіть деякі біологічні матеріали», – наголосив він.

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