Український ресторатор і власник мережі кав’ярень Балувана Галя Ігор Сухомлин помер у Мюнхені.

Фото: village.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мюнхені від хвороби помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин. Про це 15 жовтня повідомила його дружина Христина на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що її чоловік помер 14 жовтня в одній із мюнхенських клінік — де він проходив лікування.

«Учора, 14 жовтня, пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин — найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов спокійно, без болю, в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Похорон праху відбудеться в Барселоні. Люблю нескінченно», — заявила дружина ресторатора.

Ігор Сухомлин був власником мережі кав’ярень Балувана Галя, співвласником Mimosa Burger, Fish and Pussycat, кав’ярні Чашка в Києві, та багатьох закладів в інших містах, зокрема в Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові. Також Сухомлин відкрив у центрі Варшави піцерію Mimosa Brooklyn Pizza.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.