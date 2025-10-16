Умер известный украинский ресторатор Игорь Сухомлин

Украинский ресторатор и владелец сети кофеен «Балувана Галя» Игорь Сухомлин умер в Мюнхене.

В Мюнхене от болезни скончался известный украинский ресторатор Игорь Сухомлин. Об этом 15 октября сообщила его жена Кристина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что ее муж умер 14 октября в одной из мюнхенских клиник, где проходил лечение.

«Вчера, 14 октября, ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин — самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел спокойно, без боли, в окружении самых близких людей. Кремaция состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Похороны праха состоятся в Барселоне. Люблю бесконечно», — написала жена ресторатора.

Игорь Сухомлин был владельцем сети кофеен «Балувана Галя», совладельцем Mimosa Burger, Fish and Pussycat, кофейни «Чашка» в Киеве, а также многих заведений в других городах — в частности, в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове. Кроме того, Сухомлин открыл в центре Варшавы пиццерию Mimosa Brooklyn Pizza.

