Суддю на вулиці переслідував громадянин, якого суддя засудила до позбавлення волі, але апеляційний суд скасував вирок

Неприємна зустріч відбулася прямо на пішохідному переході – суддя звернулася до Вищої ради правосуддя у зв’язку з погрозами від колишнього обвинуваченого.

Будівля Шаргородського райсуду Вінницької області

У достатньо неприємну ситуацію потрапила голова Шаргородського районного суду Вінницької області Андрея Роздорожна.

Як повідомила суддя у Вищу раду правосуддя, кілька років тому у неї в провадженні перебувала кримінальна справа по обвинуваченню Олександра М. у скоєнні правопорушення за ч. 1 ст. 435-1 (образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ) Кримінального кодексу.

Обвинувачений – військовослужбовець за мобілізацією Олександр М., 30 травня 2023 року, перебуваючи біля будівлі місцевого ТЦК та СП разом зі своєю співмешканкою та місцевою блогеркою, поводив себе агресивно та нецензурно висловлювався на адресу військовослужбовців ТЦК та СП.

У підсумку, на місце інциденту викликали поліцію, а у ТЦК зазначили, що скандал біля ТЦК, ймовірно, був невипадковим, адже співмешканка Олександра М. та місцева блогерка хотіли відзняти ексклюзивний контент скандального спрямування.

У суді Олександр М. провину визнав у повному обсязі і розкаявся.

30 листопада 2023 року Андрея Роздорожна ухвалила вирок стосовно Олександра М. – 3 роки позбавлення волі.

Однак, 25 березня 2024 року Вінницький апеляційний суд скасував вирок Шаргородського райсуду з підстав істотних порушень кримінального процесуального закону та призначив новий розгляд справи вже у іншому райсуді.

Як з’ясувалося, у минулі роки Олександр М. неодноразово перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні, мав відповідні психічні розлади, а також має медичні довідки про надання йому психіатричної допомоги та про перебування на психіатричному обліку.

Крім того, на стадії досудового розслідування та під час розгляду справи у суді першої інстанції, у Олександра М. був відсутній адвокат.

Відтак, суд першої інстанції допустив порушення права обвинуваченого на захист, а також не врахував психологічний та психіатричний стан обвинуваченого.

3 жовтня 2025 року Андрея Роздорожна випадково зустріла Олександра М. на вулиці, прямо на пішохідному переході.

Побачивши суддю, Олександр М. почав переслідувати її, при цьому викрикуючи на адресу Андреї Роздорожної нецензурні слова та погрози. Також Олександр М. звертав увагу перехожих, що суддя Андрея Роздорожна призначила йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Втім, нарешті, один з перехожих зупинив Олександра М. і Андрея Роздорожна змогла «відірватися» від колишнього обвинуваченого.

У зв’язку з подіями 3 жовтня, Андрея Роздорожна попросила Раду правосуддя відреагувати на її звернення, оскільки суддя відчуває загрозу своєму життю та здоров’ю.

Автор: В’ячеслав Хрипун

