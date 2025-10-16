Судью на улице преследовал гражданин, которого судья приговорила к лишению свободы, но апелляционный суд отменил приговор

Неприятная встреча состоялась прямо на пешеходном переходе – судья обратилась в Высший совет правосудия в связи с угрозами от бывшего обвиняемого.

Здание Шаргородского райсуда Винницкой области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В достаточно неприятную ситуацию попала глава Шаргородского районного суда Винницкой области Андрея Роздорожная.

Как сообщила судья в Высший совет правосудия, несколько лет назад у нее в производстве находилось уголовное дело по обвинению Александра М. в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, осуществляющему меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ) Уголовного кодекса.

Обвиняемый – военнослужащий по мобилизации Александр М., 30 мая 2023 года, находясь возле здания местного ТЦК и СП вместе со своей сожительницей и местной блогершей, вел себя агрессивно и нецензурно высказывался в адрес военнослужащих ТЦК и СП.

В итоге, на место инцидента вызвали полицию, а в ТЦК отметили, что скандал возле ТЦК, вероятно, был неслучайным, поскольку сожительница Александра М. и местная блогерша хотели снять эксклюзивный контент скандального толка.

В суде Александр М. вину признал в полном объеме и раскаялся.

30 ноября 2023 года Андрея Роздорожная вынесла приговор в отношении Александра М. – 3 года лишения свободы.

Однако 25 марта 2024 года Винницкий апелляционный суд отменил приговор Шаргородского райсуда по причине существенных нарушений уголовного процессуального закона и назначил новое рассмотрение данного дела, но уже в другом райсуде.

Как выяснилось, в прошлые годы Александр М. неоднократно находился на стационарном лечении в Винницкой областной клинической психоневрологической больнице, имел соответствующие психические расстройства, а также медицинские справки о предоставлении ему психиатрической помощи и о пребывании на психиатрическом учете.

Кроме того, на стадии досудебного расследования и при рассмотрении дела в суде первой инстанции у Александра М. отсутствовал адвокат.

Следовательно, суд первой инстанции допустил нарушение права обвиняемого на защиту, а также не учел психологическое и психиатрическое состояние обвиняемого.

3 октября 2025 года Андрея Роздорожная случайно встретила Александра М. на улице прямо на пешеходном переходе.

Увидев судью, Александр М. начал преследовать ее, при этом выкрикивая в адрес Андреи Роздорожной нецензурные слова и угрозы. Также Александр М. обращал внимание прохожих, что судья Андрея Роздорожная назначила ему наказание в виде лишения свободы.

Наконец, один из прохожих остановил Александра М. и Андрея Роздорожная смогла «оторваться» от бывшего обвиняемого.

В связи с событиями 3 октября, Андрея Роздорожная попросила Совет правосудия отреагировать на ее обращение, поскольку судья ощущает угрозу своей жизни и здоровью.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.