Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення

07:30, 16 жовтня 2025
Урядова постанова передбачає утворення транзитних центрів і обов’язок місцевої влади залучати для евакуації населення транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний.
Кабмін опублікував свою постанову 1307, прийняту 10 жовтня, якою вносяться зміни до постанов щодо евакуації населення із територій активних та можливих бойових дій. Документ розширює механізми організації евакуації, визначає нові ролі органів влади, залучення волонтерів та міжнародних організацій, а також запроваджує систему електронної координації.

Міжнародна допомога та координація перевезень

До проведення евакуаційних заходів тепер можуть залучатися — за згодою — міжнародні гуманітарні та неурядові організації, у тому числі іноземні, а також волонтерські об’єднання.

Координацію евакуаційних перевезень залізничним і автомобільним транспортом покладено на Міністерство розвитку громад, у взаємодії з АТ «Укрзалізниця» та організаторами пасажирських перевезень. «Укрзалізниця» формуватиме спеціальні графіки руху евакуаційних поїздів.

Залучення транспорту та створення транзитних центрів

Місцева влада зобов’язана залучати транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний. У разі безпосередньої загрози життю населення — усі доступні транспортні засоби можуть бути мобілізовані для евакуації.

Окремим елементом системи стане транзитний центр — місце короткострокового перебування евакуйованих осіб. Тут забезпечуватимуть реєстрацію, харчування, медичну допомогу, психологічну підтримку та юридичні консультації.

Новий розділ про порядок евакуації

Постанова вводить новий розділ у порядок евакуації — «Особливості евакуації населення з територій можливих та активних бойових дій».

Місцева влада зобов’язана невідкладно скликати комісії з питань евакуації після включення території до переліку зон бойових дій чи окупації. Такі комісії розробляють плани евакуаційних заходів, визначають маршрути, пункти збору, проміжні та приймальні пункти.

Єдина електронна система координації

Впроваджується державна інформаційна система координації евакуації, адміністратором якої стане Міністерство соціальної політики. Через неї органи влади обмінюватимуться даними про евакуацію, розміщення людей і надання допомоги.

Система інтегрується з іншими державними електронними ресурсами та дозволить оперативно визначати області для прийому евакуйованого населення.

Стандарти для транзитних центрів

Транзитні центри мають бути обладнані для прийому всіх категорій населення, зокрема маломобільних груп.

Передбачено базовий набір послуг — місце для відпочинку, продукти, питна вода, медична та психологічна допомога, інформація про фінансову підтримку.
Тривалість перебування у центрі — до 3-х діб, у виняткових випадках — не більше 7.

При транзитних центрах створюватимуться мультидисциплінарні команди — фахівці соціальної, медичної, правової та психологічної сфер. Вони оцінюватимуть потреби евакуйованих, допомагатимуть із документами, працевлаштуванням, соціальними виплатами та подальшим розселенням.

Фінансування та терміни впровадження

Витрати на утримання пунктів евакуації та транзитних центрів покладаються на місцеві органи влади, а також можуть фінансуватися з інших джерел, не заборонених законом.
Протягом одного місяця Мінрегіон має подати Мінсоцполітики перелік місць тимчасового проживання для внесення в нову інформаційну систему.

Нижче наводимо саму постанову.

Автор: Наталя Мамченко

