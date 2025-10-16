Кабмин обновил правила мобилизации ресурсов и действий власти в случае эвакуации населения

Правительственное постановление предусматривает создание транзитных центров и обязанность местных властей привлекать для эвакуации населения транспорт всех форм собственности — как государственный, так и частный.

Кабмин опубликовал свое постановление 1307, принятое 10 октября, которым вносятся изменения в постановления об эвакуации населения с территорий активных и возможных боевых действий. Документ расширяет механизмы организации эвакуации, определяет новые роли органов власти, привлечение волонтеров и международных организаций, а также вводит систему электронной координации.

Международная помощь и координация перевозок

К проведению эвакуационных мероприятий теперь могут привлекаться — по согласию — международные гуманитарные и неправительственные организации, в том числе иностранные, а также волонтерские объединения.

Координация эвакуационных перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом возложена на Министерство развития общин, во взаимодействии с АО «Укрзализниця» и организаторами пассажирских перевозок. «Укрзализниця» будет формировать специальные графики движения эвакуационных поездов.

Привлечение транспорта и создание транзитных центров

Местные власти обязаны привлекать транспорт всех форм собственности — как государственный, так и частный. В случае непосредственной угрозы жизни населения — все доступные транспортные средства могут быть мобилизованы для эвакуации.

Отдельным элементом системы станет транзитный центр — место краткосрочного пребывания эвакуированных лиц. Здесь будут обеспечивать регистрацию, питание, медицинскую помощь, психологическую поддержку и юридические консультации.

Новый раздел о порядке эвакуации

Постановление вводит новый раздел в порядок эвакуации — «Особенности эвакуации населения с территорий возможных и активных боевых действий».

Местные власти обязаны безотлагательно созывать комиссии по вопросам эвакуации после включения территории в перечень зон боевых действий или оккупации. Такие комиссии разрабатывают планы эвакуационных мероприятий, определяют маршруты, пункты сбора, промежуточные и приемные пункты.

Единая электронная система координации

Внедряется государственная информационная система координации эвакуации, администратором которой станет Министерство социальной политики. Через нее органы власти будут обмениваться данными об эвакуации, размещении людей и оказании помощи.

Система интегрируется с другими государственными электронными ресурсами и позволит оперативно определять области для приема эвакуированного населения.

Стандарты для транзитных центров

Транзитные центры должны быть оборудованы для приема всех категорий населения, в частности маломобильных групп. Предусмотрен базовый набор услуг — место для отдыха, продукты, питьевая вода, медицинская и психологическая помощь, информация о финансовой поддержке.

Продолжительность пребывания в центре — до 3-х суток, в исключительных случаях — не более 7.

При транзитных центрах будут создаваться мультидисциплинарные команды — специалисты социальной, медицинской, правовой и психологической сфер. Они будут оценивать потребности эвакуированных, помогать с документами, трудоустройством, социальными выплатами и дальнейшим расселением.

Финансирование и сроки внедрения

Расходы на содержание пунктов эвакуации и транзитных центров возлагаются на местные органы власти, а также могут финансироваться из других источников, не запрещенных законом.

В течение одного месяца Минрегион должен подать Минсоцполитики перечень мест временного проживания для внесения в новую информационную систему.

Ниже приводим само постановление.

Автор: Наталя Мамченко

