У Дунаї впіймали осетра, який довго вважався зниклим – фото

22:00, 14 жовтня 2025
Рідкісну рибу, занесену до Червоної книги України, після фіксації знахідки відпустили назад у річку.
У Дунаї впіймали осетра, який довго вважався зниклим – фото
На притоці Дунаю — річці Драва в Хорватії — рибалка випадково впіймав надзвичайно рідкісного осетра-шипа (Acipenser nudiventris), який вважався зниклим у цьому регіоні. Про унікальну знахідку повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

За даними відомства, Міжнародний союз охорони природи (IUCN) ще у 2021 році визнав цей вид локально вимерлим у басейні Дунаю, а в Червоній книзі України шип має статус «зниклий».

Рибу спіймали на території біосферного заповідника «Мура–Драва–Дунай», відомого як «Амазонка Європи». За повідомленнями місцевих ЗМІ, довжина осетра становила 1,76 метра, а вага — 35 кілограмів. Після фіксації знахідки рибу відпустили назад у річку живою.

Останній задокументований випадок появи шипа в цьому регіоні зафіксували ще у 2009 році.

Фахівці WWF наголошують, що поява однієї особини не свідчить про відновлення популяції, але є позитивним сигналом — Драва досі зберігає природні умови, придатні для життя осетрових.

Хорватія

