В Дунае поймали осетра, который долго считался исчезнувшим – фото

22:00, 14 октября 2025
Редкую рыбу, занесенную в Красную книгу Украины, после фиксации находки отпустили обратно в реку.
В притоке Дуная — реке Драва в Хорватии — рыбак случайно поймал чрезвычайно редкого осетра-шипа (Acipenser nudiventris), который считался исчезнувшим в этом регионе. Об уникальной находке сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

По данным ведомства, Международный союз охраны природы (IUCN) еще в 2021 году признал этот вид локально вымершим в бассейне Дуная, а в Красной книге Украины шип имеет статус «исчезнувший».

Рыбу поймали на территории биосферного заповедника «Мура–Драва–Дунай», известного как «Амазонка Европы». По сообщениям местных СМИ, длина осетра составляла 1,76 метра, а вес — 35 килограммов. После фиксации находки рыбу отпустили обратно в реку живой.

Последний задокументированный случай появления шипа в этом регионе зафиксировали еще в 2009 году.

Специалисты WWF отмечают, что появление одной особи не свидетельствует о восстановлении популяции, но является положительным сигналом — Драва все еще сохраняет природные условия, пригодные для жизни осетровых.

Хорватия

