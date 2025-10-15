Практика судів
На Київщині чоловік убив знайомого під час пиятики й ще добу пив поруч із тілом

23:50, 15 жовтня 2025
Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує до 10 років ув’язнення.
У селищі Іванків на Вишгородщині 28-річний місцевий житель під час конфлікту завдав своєму знайомому смертельних травм, після чого продовжував вживати алкоголь поруч із тілом. Про це повідомили в поліції Київської області.

Від медиків надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя в одному з домоволодінь. Правоохоронці встановили, що підозрюваний розпивав алкоголь зі знайомим у себе вдома. Між ними виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. Під час сутички 28-річний чоловік завдав 56-річному потерпілому численних ударів по голові та тулубу. Внаслідок отриманих травм, зокрема переломів ребер, грудини, внутрішніх крововиливів і черепно-мозкової травми, чоловік помер на місці. Тіло залишалося в коридорі будинку понад добу, поки підозрюваний продовжував вживати спиртне.

Поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

