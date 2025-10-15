В Киевской области мужчина убил знакомого во время пьянки и еще сутки пил рядом с телом

Полиция задержала подозреваемого, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В поселке Иванков Вышгородского района 28-летний местный житель во время конфликта нанес своему знакомому смертельные травмы, после чего продолжал употреблять алкоголь рядом с телом. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

От медиков поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни в одном из домовладений. Правоохранители установили, что подозреваемый распивал алкоголь со знакомым у себя дома. Между ними возник словесный спор, который перерос в драку. Во время столкновения 28-летний мужчина нанес 56-летнему потерпевшему многочисленные удары по голове и туловищу. В результате полученных травм, в частности переломов ребер, грудины, внутренних кровоизлияний и черепно-мозговой травмы, мужчина скончался на месте. Тело оставалось в коридоре дома более суток, пока подозреваемый продолжал употреблять спиртное.

Полицейские задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

