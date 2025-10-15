Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области мужчина убил знакомого во время пьянки и еще сутки пил рядом с телом

23:50, 15 октября 2025
Полиция задержала подозреваемого, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В Киевской области мужчина убил знакомого во время пьянки и еще сутки пил рядом с телом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В поселке Иванков Вышгородского района 28-летний местный житель во время конфликта нанес своему знакомому смертельные травмы, после чего продолжал употреблять алкоголь рядом с телом. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

От медиков поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни в одном из домовладений. Правоохранители установили, что подозреваемый распивал алкоголь со знакомым у себя дома. Между ними возник словесный спор, который перерос в драку. Во время столкновения 28-летний мужчина нанес 56-летнему потерпевшему многочисленные удары по голове и туловищу. В результате полученных травм, в частности переломов ребер, грудины, внутренних кровоизлияний и черепно-мозговой травмы, мужчина скончался на месте. Тело оставалось в коридоре дома более суток, пока подозреваемый продолжал употреблять спиртное.

Полицейские задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция убийство Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководство МВФ положительно оценило прогресс Украины в фискальной и антикоррупционной политике – Юлия Свириденко

Украинская делегация в США обсудила с руководством МВФ новую программу.

Объем дела составлял 80 томов, а обвинительный акт передали только в 2024 году – ВАКС объяснил, почему закрыл дело против Андрея Пивоварского

В Высшем антикоррупционном суде решили, что целесообразно изложить дополнительные объяснения относительно закрытия дела против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.

Здание суда уничтожено, осуществление правосудия невозможно – Покровский райсуд Днепропетровской области больше не осуществляет правосудие

С 27 октября дела Покровского райсуда будет рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду