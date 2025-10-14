Практика судів
У Києві зникло світло в декількох районах: що кажуть у КМДА, фото та відео

20:37, 14 жовтня 2025
У зв'язку з перевантаженням мережі виникла проблема на одному з енергооб'єктів Києва – КМДА.
блекаут у Києві, джерело фото: Новини.Live
Декілька центральних районів Києва ввечері, 14 жовтня, залишилися без світла. Також надходили повідомлення, що у метро немає світла. 

Пізніше у КМДА заявили, що причиною відключення світла стало перевантаження мережі.

"У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці. Частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах", - заявили у КМДА. 

Киянам повідомили, що фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Також зазначається, що через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення.

"Перерва тривала до 1 хвилини. Наразі усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв", - додали у КМДА. 

