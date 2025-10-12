ДТП у центрі Одеси з постраждалими: мікроавтобус проїхав на червоне та в’їхав у легковик, фото

Травми різного ступеня тяжкості отримали водій Mercedes Sprinter та семеро його пасажирів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У центрі Одеси сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: на перехресті вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і легковий автомобіль Volkswagen Passat. Унаслідок аварії постраждали вісім осіб, повідомили в поліції Одеської області.

За попередніми даними, 64-річний водій мікроавтобуса проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та врізався у Volkswagen, за кермом якого перебував 42-річний чоловік.

У результаті зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали водій Mercedes Sprinter та семеро його пасажирів віком від 32 до 71 року. Усі постраждалі доставлені до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини аварії та проводять перевірку водіїв на стан сп’яніння.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.