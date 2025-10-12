ДТП в центре Одессы с пострадавшими: микроавтобус проехал на красный и врезался в легковушку, фото

Травмы различной степени тяжести получили водитель Mercedes Sprinter и семеро его пассажиров.

В центре Одессы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Ришельевская столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль Volkswagen Passat. В результате аварии пострадали восемь человек, сообщили в полиции Одесской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель микроавтобуса проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель Mercedes Sprinter и семеро его пассажиров в возрасте от 32 до 71 года. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и проводят проверку водителей на состояние опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

