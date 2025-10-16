Практика судів
Трамп заявив, що Моді запевнив його у відмові Індії від російської нафти

08:38, 16 жовтня 2025
Дональд Трамп повідомив, що Індія припинить купувати російську нафту.
Трамп заявив, що Моді запевнив його у відмові Індії від російської нафти
Фото: скріншот
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати російську нафту. Про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.

Американський лідер назвав це «великим кроком».

«Мені не подобалося, що Індія купує нафту, і він запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер ми збираємося змусити Китай зробити те саме», – сказав він.

Додамо, Індія наразі не коментувала цих заяв Трампа.

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт заявляв, що Сполучені Штати вже зараз можуть повністю замінити постачання газу та нафтопродуктів з Росії до Європи.

