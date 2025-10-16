Трамп заявил, что Моди заверил его в отказе Индии от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что Индия прекратит покупать российскую нефть. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер назвал это «большим шагом».
«Мне не нравилось, что Индия покупает нефть, и он уверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы собираемся заставить Китай сделать то же самое», — сказал он.
Добавим, Индия пока не комментировала эти заявления Трампа.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что Соединенные Штаты уже сейчас могут полностью заменить поставки газа и нефтепродуктов из России в Европу.
