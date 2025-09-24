Практика судов
  1. В мире

США готовы полностью заменить российский газ и нефть в Европе — Крис Райт

20:19, 24 сентября 2025
Министр энергетики США Крис Райт заверил европейских лидеров в наличии необходимых мощностей для поставок газа и нефти.
США готовы полностью заменить российский газ и нефть в Европе — Крис Райт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты уже сейчас могут полностью заменить поставки газа и нефтепродуктов из России в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News. По его словам, США располагают достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить потребности Европы, и уже провели консультации с европейскими лидерами. В течение шести дней Райт встречался с представителями европейских стран, чтобы заверить их в готовности США к поставкам.

«В Европе принимают меры по замещению российских энергоресурсов. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. США готовы уже сегодня замещать весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты», — подчеркнул он.

Министр также заявил, что энергетическая политика президента США Дональда Трампа направлена на достижение мира путем усиления давления на Путина.

Райт прокомментировал планы ЕС отказаться от импорта сжиженного природного газа из России с января 2027 года. Он призвал сделать этот шаг быстрее, отметив, что ограничение поставок снизит доходы Москвы и ее возможности финансировать войну.

«Газ, который не поступает в Европу и не продается там, они не могут перенаправить в другие регионы, особенно трубопроводами. Это просто потеря дохода для Путина и снижение его возможностей вести войну. Так что да, наша цель — действовать гораздо быстрее», — добавил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Европа газ нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Руслан Стефанчук заявил, что предлагаемая редакция Гражданского кодекса не ограничивает журналистские расследования

Как отметил Руслан Стефанчук, «опровержение — это не ответственность, а способ защиты, который не влечет за собой юридических санкций».

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду