США готовы полностью заменить российский газ и нефть в Европе — Крис Райт

Министр энергетики США Крис Райт заверил европейских лидеров в наличии необходимых мощностей для поставок газа и нефти.

Соединенные Штаты уже сейчас могут полностью заменить поставки газа и нефтепродуктов из России в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News. По его словам, США располагают достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить потребности Европы, и уже провели консультации с европейскими лидерами. В течение шести дней Райт встречался с представителями европейских стран, чтобы заверить их в готовности США к поставкам.

«В Европе принимают меры по замещению российских энергоресурсов. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. США готовы уже сегодня замещать весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты», — подчеркнул он.

Министр также заявил, что энергетическая политика президента США Дональда Трампа направлена на достижение мира путем усиления давления на Путина.

Райт прокомментировал планы ЕС отказаться от импорта сжиженного природного газа из России с января 2027 года. Он призвал сделать этот шаг быстрее, отметив, что ограничение поставок снизит доходы Москвы и ее возможности финансировать войну.

«Газ, который не поступает в Европу и не продается там, они не могут перенаправить в другие регионы, особенно трубопроводами. Это просто потеря дохода для Путина и снижение его возможностей вести войну. Так что да, наша цель — действовать гораздо быстрее», — добавил министр.

