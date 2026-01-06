МОЗ: девочку из Киева, которая упала в яму с горячей водой, эвакуировали в клинику Германии

2 января в Киеве 16-летняя девочка упала в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате прорыва теплосети.

МОЗ Украины совместно с международными партнерами осуществили одну из самых быстрых медицинских эвакуаций ребенка за границу — с момента получения травмы до госпитализации в клинике Германии прошло чуть более 48 часов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Инцидент произошел 2 января в Киеве: 16-летняя девушка упала в яму с горячей водой из-за прорыва тепломагистрали. Бригада экстренной медицинской помощи доставила пострадавшую в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1. Состояние пациентки врачи оценили как крайне тяжелое — ожоги II–III степени охватили около 75% поверхности тела.

В тот же вечер украинские медики провели международную консультацию со специалистами ожоговых центров Кельна и Цюриха. Одновременно был инициирован вопрос срочной эвакуации ребенка за границу. Уже утром 3 января клиника в Кельне подтвердила готовность принять пациентку на лечение.

Утром 4 января девушку доставили в польский Жешув, а вечером того же дня — в Кельн. Пациентка прибыла в критическом, но стабильном состоянии и была немедленно прооперирована.

В МОЗ подчеркнули, что такая быстрая эвакуация стала возможной благодаря слаженному взаимодействию украинских и немецких врачей, команд министерства, программы Medevac Ukraine, системы экстренной медицинской помощи и международных партнеров.

За более чем 3,5 года работы программой Medevac Ukraine воспользовались 6 290 украинцев, преимущественно военнослужащие и ветераны. Среди них — 149 пациентов с ожогами. В 2025 году лечение и реабилитацию за границей уже прошли 1 240 пострадавших от войны украинцев.

Напомним, что в Киеве сообщено о подозрении руководителю подразделения КП «Киевтеплоэнерго», который руководил работами на участке, где 16-летняя девушка упала в неогражденную яму с горячей водой. Она получила ожоги 73% тела. Об этом сообщает городская прокуратура.

