МОЗ: дівчинку з Києва, яка впала в яму з гарячою водою, евакуювали до клініки Німеччини

МОЗ України разом із міжнародними партнерами здійснили одну з найшвидших медичних евакуацій дитини за кордон — від моменту отримання травми до госпіталізації в клініці Німеччини минуло трохи більше ніж 48 годин. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Інцидент стався 2 січня в Києві: 16-річна дівчина впала в яму з гарячою водою через прорив тепломережі. Бригада екстреної медичної допомоги доставила постраждалу до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Стан пацієнтки лікарі оцінили як вкрай важкий — опіки II–III ступеня охопили близько 75% поверхні тіла.

Того ж вечора українські медики провели міжнародну консультацію з фахівцями опікових центрів Кельна та Цюриха. Одночасно було ініційовано питання термінової евакуації дитини за кордон. Уже вранці 3 січня клініка в Кельні підтвердила готовність прийняти пацієнтку на лікування.

Вранці 4 січня дівчину доправили до польського Жешува, а ввечері того ж дня — до Кельна. Пацієнтка прибула в критичному, але стабільному стані та була негайно прооперована.

У МОЗ наголосили, що така швидка евакуація стала можливою завдяки злагодженій взаємодії українських і німецьких лікарів, команд міністерства, програми Medevac Ukraine, системи екстреної медичної допомоги та міжнародних партнерів.

За понад 3,5 року роботи програмою Medevac Ukraine скористалися 6 290 українців, переважно військові та ветерани. Серед них — 149 пацієнтів з опіками. У 2025 році лікування та реабілітацію за кордоном уже пройшли 1 240 постраждалих від війни українців.

Нагадаємо, що у Києві повідомлено про підозру керівнику підрозділу КП Київтеплокомуненерго», який керував роботами на ділянці, де 16-річна дівчина впала в неогороджену яму з гарячою водою. Вона отримала 73% опіків тіла. Про це повідомляє міська прокуратура.

