Санкции против РФ заморозили облигации Telegram на $500 млн — FT

Основатель Telegram Павел Дуров отрицает какие-либо связи с Россией, однако бумаги хранятся в российском депозитарии, а судьба средств зависит от платежных структур.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Санкции, введенные против России после полномасштабного вторжения в Украину, привели к замораживанию облигаций Telegram на сумму около $500 миллионов, несмотря на заявления основателя мессенджера Павла Дурова об отсутствии связей с РФ. Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет об облигациях Telegram, хранящихся в Национальном расчетном депозитарии России — структуре, через которую осуществляются операции с ценными бумагами. После начала полномасштабной войны Европейский Союз, США и Великобритания заморозили активы этого депозитария.

По данным FT, в течение последних лет Telegram неоднократно выпускал облигации. В целом в мае компания привлекла $1,7 миллиарда для погашения предыдущих долговых обязательств. Большинство облигаций со сроком погашения в 2026 году компания уже выкупила. В то же время инвесторам сообщают, что заблокированные $500 миллионов планируют вернуть в момент погашения долга. Поступят ли эти средства российским владельцам, будет зависеть от решений платежного агента и депозитария.

Павел Дуров неоднократно заявлял, что не имеет связей с Кремлем и называл противоположные утверждения «теориями заговора». В то же время он отказался комментировать ситуацию с замороженными облигациями Telegram, отмечает Financial Times. Дуров покинул Россию в 2014 году после конфликта с властями из-за отказа передавать данные украинских пользователей социальной сети «ВКонтакте». После этого он основал Telegram и перевез компанию в Дубай, декларируя свободу слова и независимость от правительств.

В FT также указывают, что в настоящее время Telegram готовится к возможному выходу на биржу, однако эти планы осложняет уголовное расследование во Франции. Местные власти подозревают, что приложение недостаточно противодействует распространению незаконного контента, в частности материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Отмечается, что, несмотря на это, финансовые показатели компании растут. За первое полугодие 2025 года доходы Telegram увеличились более чем на 65% и достигли $870 миллионов. Основными источниками дохода остаются реклама, платные подписки и криптовалюта, интегрированная в приложение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.