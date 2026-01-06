Санкції проти РФ заморозили облігації Telegram на $500 млн — FT

Засновник Telegram Павло Дуров заперечує будь-які зв’язки з Росією, однак папери зберігаються в російському депозитарії, а доля коштів залежить від платіжних структур.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Санкції, запроваджені проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, призвели до замороження облігацій Telegram на суму близько $500 мільйонів, попри заяви засновника месенджера Павла Дурова про відсутність зв’язків із РФ. Про це повідомляє Financial Times.

Йдеться про облігації Telegram, що зберігаються в Національному розрахунковому депозитарії Росії — структурі, через яку здійснюються операції з цінними паперами. Після початку повномасштабної війни Європейський Союз, США та Велика Британія заморозили активи цього депозитарію.

За даними FT, упродовж останніх років Telegram неодноразово випускав облігації. Загалом у травні компанія залучила $1,7 мільярда для погашення попередніх боргових зобов’язань. Більшість облігацій зі строком погашення у 2026 році компанія вже викупила. Водночас інвесторам повідомляють, що заблоковані $500 мільйонів планують повернути в момент погашення боргу. Чи надійдуть ці кошти російським власникам, залежатиме від рішень платіжного агента та депозитарію.

Павло Дуров неодноразово заявляв, що не має зв’язків із Кремлем і називав протилежні твердження «теоріями змови». Водночас він відмовився коментувати ситуацію із замороженими облігаціями Telegram, зазначає Financial Times. Дуров залишив Росію у 2014 році після конфлікту з владою через відмову передавати дані українських користувачів соціальної мережі «ВКонтакте». Після цього він заснував Telegram і перевіз компанію до Дубая, декларуючи свободу слова та незалежність від урядів.

В FT також вказують, що наразі Telegram готується до можливого виходу на біржу, однак ці плани ускладнює кримінальне розслідування у Франції. Місцева влада підозрює, що застосунок недостатньо протидіє поширенню незаконного контенту, зокрема матеріалів, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми.

Зазначається, що попри це фінансові показники компанії зростають. За перше півріччя 2025 року доходи Telegram збільшилися більш ніж на 65% і сягнули $870 мільйонів. Основними джерелами доходу залишаються реклама, платні підписки та криптовалюта, інтегрована в застосунок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.