«Коалиция решительных» создаст координационный центр гарантий безопасности для Украины
В Париже на базе оперативного штаба «коалиции решительных» планируют создать специальный координационный центр в формате «США – Украина – коалиция решительных». Новый центр будет отвечать за координацию гарантий безопасности для Украины со стороны западных партнеров. Об этом говорится в проекте декларации по итогам встречи «Коалиции решительных» на уровне лидеров государств, которая состоялась 6 января во французской столице, сообщает «Европейская правда».
В документе отмечается, что координационный центр будет действовать при оперативном штабе коалиции в Париже и обеспечивать взаимодействие между США, Украиной и другими странами-участницами по вопросам безопасности.
Будущую декларацию планируют подписать лидеры государств, входящих в «коалицию решительных». Документ называется «Надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине» и определяет ключевые обязательства западных партнеров, в частности европейских стран и США.
Отмечается, что в проекте декларации также предусмотрено обязательство Соединенных Штатов поддержать европейские силы коалиции в случае нападения на Украину.
Встреча «коалиции решительных» в Париже проходит с участием представителей 27 стран. Президент Украины Владимир Зеленский, который находится во Франции с рабочим визитом, уже провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
