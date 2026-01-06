«Коаліція рішучих» створить координаційний центр безпекових гарантій для України

У Парижі планують створити координаційний центр США, України та «коаліції рішучих», який відповідатиме за гарантії безпеки Україні.

Фото: Zelenskiy / Official

У Парижі на базі оперативного штабу «коаліції рішучих» планують створити спеціальний координаційний центр у форматі «США – Україна – коаліція рішучих». Новий осередок відповідатиме за координацію гарантій безпеки для України з боку західних партнерів. Про це йдеться у проєкті декларації за підсумками зустрічі «Коаліції рішучих» на рівні лідерів держав, що відбулася 6 січня у французькій столиці, повідомляє «Європейська правда».

У документі зазначається, що координаційний центр діятиме при оперативному штабі коаліції в Парижі та забезпечуватиме взаємодію між США, Україною та іншими країнами-учасницями щодо питань безпеки.

Майбутню декларацію планують підписати лідери держав, які входять до «коаліції рішучих». Документ має назву «Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні» та окреслює ключові зобов’язання західних партнерів, зокрема європейських країн і США.

Зазначається, що у проєкті декларації також передбачено зобов’язання Сполучених Штатів підтримати європейські сили коаліції у разі нападу на Україну.

Зустріч «коаліції рішучих» у Парижі проходить за участю представників 27 країн. Президент України Володимир Зеленський, який перебуває у Франції з робочим візитом, вже провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

