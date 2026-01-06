  1. В Украине

Льготы на ЖКУ в 2026 году – какой доход семьи дает право на скидку

18:48, 6 января 2026
В 2026 году изменился порог дохода для получения льгот на ЖКУ.
Льготы на ЖКУ в 2026 году – какой доход семьи дает право на скидку
Фото из открытых источников
Пенсионный фонд Украины сообщил об изменении с 2026 года размера совокупного дохода семьи, который дает право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как рассчитывается право на льготу

Льготы на ЖКУ предоставляются с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, если он не превышает порог, дающий право на налоговую социальную льготу.

Согласно Налоговому кодексу Украины (подпункт 169.4.1), социальная льгота применяется, если доходы не превышают прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января отчетного года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 3 328 грн. Таким образом, максимальный доход для получения льготы рассчитывается так:

3 328 грн × 1,4 = 4 659,2 грн – округлено до 4 660 грн.

Следовательно, в 2026 году право на льготу с учетом дохода предоставляется семьям, среднемесячный совокупный доход которых на одного члена не превышает 4 660 грн.

Если доход превышает порог

Если доходы семьи превышают установленный порог, представитель льготной категории может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Льготы без учета дохода

Некоторые категории граждан получают льготы на ЖКУ независимо от дохода:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семей погибших защитников и защитниц Украины.

Лента новостей

Блоги
Публикации
