Пільги на ЖКП у 2026 році – який дохід сім’ї дає право на знижку

У 2026 році змінився поріг доходу для отримання пільг на ЖКП.

Пенсійний фонд України повідомив про зміну з 2026 року розміру сукупного доходу сім’ї, який дає право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг.

Як розраховується право на пільгу

Пільги на ЖКП надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, якщо він не перевищує поріг, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Згідно з Податковим кодексом України (підпункт 169.4.1), соціальна пільга застосовується, якщо доходи не перевищують прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 грн. Таким чином, максимальний дохід для отримання пільги розраховується так:

3 328 грн × 1,4 = 4 659,2 грн – округлено до 4 660 грн.

Отже, у 2026 році право на пільгу з доходом враховується для сімей, середньомісячний сукупний дохід яких на одного члена не перевищує 4 660 грн.

Якщо дохід перевищує поріг

Якщо доходи сім’ї перевищують встановлений поріг, представник пільгової категорії може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Пільги без урахування доходу

Деякі категорії громадян отримують пільги на ЖКП незалежно від доходу:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих захисників і захисниць України.

