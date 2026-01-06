  1. В Украине

В Николаеве суд взял под стражу пару, подозреваемую в продаже новорожденного ребенка

19:06, 6 января 2026
Суд в Николаеве взял под стражу мужчину и женщину, которых подозревают в попытке продажи новорожденного ребенка.
Следственный судья Центрального районного суда города Николаева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для 21-летней женщины и ее 38-летнего сожителя — военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть. Об этом сообщили в суде. Оба подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

По материалам следствия, во время беременности женщины у пары возник умысел продать будущего ребенка. В дальнейшем они нашли лицо, которое согласилось приобрести новорожденного. Покупатель действовал под контролем правоохранительных органов.

Подозреваемые получили два авансовых платежа на общую сумму 8 тысяч гривен. После рождения ребенка они передали младенца покупателю и получили за это 10 тысяч долларов США.

Прокурор настаивал на применении к обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога.

Во время судебного заседания женщина пояснила, что, по ее словам, пара не имела возможности создать надлежащие условия для воспитания ребенка, и она хотела, чтобы младенец попал в семью, а не в интернат. Также она отметила, что уже имеет другого ребенка, в отношении которого была лишена родительских прав. Ее сожитель признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам рассмотрения следственный судья принял решение о содержании обоих подозреваемых под стражей. Для женщины определен залог в размере 332 800 гривен, для ее сожителя — 665 600 гривен.

суд дети Николаев

