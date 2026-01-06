  1. В Україні

У Миколаєві суд взяв під варту пару, підозрювану у продажу новонародженої дитини

19:06, 6 січня 2026
Суд у Миколаєві взяв під варту чоловіка та жінку, яких підозрюють у спробі продажу новонародженої дитини.
Слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва розглянув клопотання щодо обрання запобіжного заходу для 21-річної жінки та її 38-річного співмешканця — військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. про це повідомили у суді. Обох підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

За матеріалами слідства, під час вагітності жінки у пари виник умисел продати майбутню дитину. Надалі вони знайшли особу, яка погодилася придбати новонароджену дитину. Покупець діяв під контролем правоохоронних органів.

Підозрювані отримали два авансові платежі на загальну суму 8 тисяч гривень. Після народження дитини вони передали немовля покупцеві та отримали за це 10 тисяч доларів США.

Прокурор наполягав на застосуванні до обох підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

Під час судового засідання жінка пояснила, що, за її словами, пара не мала можливості створити належні умови для виховання дитини, і вона хотіла, аби немовля потрапило до сім’ї, а не до інтернату. Також вона зазначила, що вже має іншу дитину, щодо якої була позбавлена батьківських прав. Її співмешканець визнав вину та просив обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За результатами розгляду слідчий суддя ухвалив рішення про тримання обох підозрюваних під вартою. Для жінки визначено заставу у розмірі 332 800 гривень, для її співмешканця — 665 600 гривень.

суд діти Миколаїв





