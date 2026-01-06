Не только мошенничество: за что банки блокируют карты

Блокировка карты — не всегда проблема: какие операции вызывают подозрение банков и как быстро восстановить доступ.

Банковские карты могут временно блокироваться по разным причинам, и чаще всего это происходит с целью защиты клиентов от мошеннических действий. Об этом сообщает УНИАН.

По словам экспертов, современные antifraud-системы работают на основе сочетания статистических моделей и машинного обучения. Они анализируют финансовые операции в режиме реального времени и реагируют на любые подозрительные действия. В среднем под временные ограничения попадает только 1–3% активных банковских карт.

Эксперты отмечают, что блокировка не всегда означает проблему — во многих случаях это превентивная мера для сохранения средств клиента.

Одной из причин могут стать так называемые технические триггеры. Например, некорректно указанное назначение платежа. При онлайн-оплатах не стоит использовать необычные формулировки — стандартная фраза «оплата за товар/услугу» снижает риск автоматической блокировки.

Еще один фактор — поведенческие аномалии. Речь идет о слишком частых переводах за короткий промежуток времени или внезапной финансовой активности после длительного перерыва.

Кроме того, система безопасности может сработать даже из-за отсутствия Bluetooth-сигнала от доверенного устройства (например, смарт-часов или наушников) при добавлении карты на новый смартфон.

В случае блокировки карты эксперты советуют не паниковать. Такое ограничение часто выполняет роль «защитного щита», который не позволяет мошенникам быстро получить доступ к средствам.

Клиенту следует обратиться в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты, или пройти идентификацию через мобильное приложение. В то же время категорически не стоит звонить по номерам, с которых поступают звонки якобы от сотрудников банка. При прямом контакте с официальным представителем учреждения можно быстро выяснить причину блокировки и восстановить доступ.

В Украине основными причинами блокировки карт остаются неподтвержденное происхождение средств, операции, не соответствующие финансовому профилю клиента, а также регулярные поступления от большого количества плательщиков, которые могут трактоваться как предпринимательская деятельность без регистрации.

