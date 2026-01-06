  1. Суспільство

Не лише шахрайство: за що банки блокують картки

20:00, 6 січня 2026
Блокування картки — не завжди проблема: які операції викликають підозру банків і як швидко відновити доступ.
Фото: portmone
Банківські картки можуть тимчасово блокуватися з різних причин, і найчастіше це відбувається з метою захисту клієнтів від шахрайських дій. Про це повідомляє УНІАН.

За словами експертів, сучасні antifraud-системи працюють на основі поєднання статистичних моделей і машинного навчання. Вони аналізують фінансові операції в режимі реального часу та реагують на будь-які підозрілі дії. У середньому під тимчасові обмеження потрапляє лише 1–3% активних банківських карток.

Експерти зазначають, що блокування не завжди означає проблему — у багатьох випадках це превентивний захід для збереження коштів клієнта.

Однією з причин можуть стати так звані технічні тригери. Наприклад, некоректно вказане призначення платежу. Під час онлайн-оплат не варто використовувати незвичні формулювання — стандартна фраза «оплата за товар/послугу» знижує ризик автоматичного блокування.

Ще один фактор — поведінкові аномалії. Йдеться про надто часті перекази за короткий проміжок часу або раптову фінансову активність після тривалої перерви.

Крім того, система безпеки може спрацювати навіть через відсутність Bluetooth-сигналу від довіреного пристрою (наприклад, смартгодинника чи навушників) під час додавання картки на новий смартфон.

У разі блокування картки експерти радять не панікувати. Таке обмеження часто виконує роль «захисного щита», який не дозволяє шахраям швидко отримати доступ до коштів.

Клієнту слід звернутися до банку за номером, зазначеним на звороті картки, або пройти ідентифікацію через мобільний застосунок. Водночас категорично не варто телефонувати за номерами, з яких надходять дзвінки нібито від співробітників банку. Під час прямого контакту з офіційним представником установи можна швидко з’ясувати причину блокування та відновити доступ.

В Україні основними причинами блокування карток залишаються непідтверджене походження коштів, операції, що не відповідають фінансовому профілю клієнта, а також регулярні надходження від великої кількості платників, які можуть трактуватися як підприємницька діяльність без реєстрації.

